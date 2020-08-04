2020-08-04T16:11:50+03:00
Авто

Все в Крым: Пробка на трассе Краснодар – Темрюк растянулась на 12 километров

Этот отрезок автомобилисты преодолевают за час
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Пробка в раойне хутора Коржевский стоит ежедневно в разгар курортного сезонаПробка в раойне хутора Коржевский стоит ежедневно в разгар курортного сезонаФото: Яндекс.Пробки
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Уже несколько дней подряд на трассе КраснодарТемрюк в районе хутора Коржевский по направлению в сторону Крымского моста образуется многокилометровая пробка.

По данным сервиса Яндекс.Карты длина пробки днем 4 августа составляет 12 километров, а на ее преодоление уйдет примерно 52 минуты. То есть скорость движения на этом участке не превышает 14 километров в час.

Пробка на трассе Краснодар – Темрюк начинается через несколько километров после станицы Анастасиевской Славянского района, проходит через хутор Коржевский и заканчивается в поселке Красный Октябрь уже Темрюкского района.

Причина пробки проста – большой поток автомобилей, движущийся в сторону Крымского моста и Анапы. Затор образуется в узком месте трассы, где всего две полосы, каждое лето на протяжении нескольких лет. Но стоить учитывать, что в этом году только в июне и июле по Крымскому мосту проехало более миллиона автомобилей. Внушительная часть из них двигалась и по этому участку.

Полностью проблема будет решена после завершения строительства новой трассы между Краснодаром и Крымским мостом. Первый участок соединит Славянск-на-Кубани и хутор Белый Темрюкского района. Четырехполосная магистраль пройдет в обход населенных пунктов.

Госконтракт на реализацию проекта на сумму 59,19 млрд рублей был заключен весной 2020 года. Документация должна быть готова к ноябрю, а запуск движения на участке, протяженностью около 70 километров, намечен на 2024 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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