Краевая комиссия проверяет законность выданных разрешений на строительство в Горячем Ключе
В Горячем Ключе по распоряжению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева работает межведомственная комиссия, задача которой – оценить правомерность выданных разрешений на строительство жилых домов на курорте в период с 2017 года.
Таких разрешений выдано за три года 77.
Особое внимание уделяется законности жилого строительства вокруг местных озер.
Рабочей группой руководит вице-губернатор Сергей Болдин.
– Сейчас мы анализируем градостроительную документацию, которая послужила основанием для выдачи разрешений, смотрим, насколько были соблюдены нормы и правила проектирования. Также проверяем соответствие генерального плана правилам землепользования и застройки. Результаты проверки представим губернатору для принятия дальнейших решений, – рассказал Сергей Болдин.
ИСТОЧНИК KP.RU