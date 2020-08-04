2020-08-04T16:13:57+03:00
Общество

Краевая комиссия проверяет законность выданных разрешений на строительство в Горячем Ключе

Проверке подвергнуты разрешительные документы за три последних года
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото администрации ККФото администрации КК
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В Горячем Ключе по распоряжению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева работает межведомственная комиссия, задача которой – оценить правомерность выданных разрешений на строительство жилых домов на курорте в период с 2017 года.

Таких разрешений выдано за три года 77.

Особое внимание уделяется законности жилого строительства вокруг местных озер.

Рабочей группой руководит вице-губернатор Сергей Болдин.

– Сейчас мы анализируем градостроительную документацию, которая послужила основанием для выдачи разрешений, смотрим, насколько были соблюдены нормы и правила проектирования. Также проверяем соответствие генерального плана правилам землепользования и застройки. Результаты проверки представим губернатору для принятия дальнейших решений, – рассказал Сергей Болдин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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