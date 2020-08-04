2020-08-04T16:26:36+03:00
Общество

До конца 2022 года будет газифицировано село Горное в Лабинском районе

Губернатор Кубани распорядился ускорить работы на социальных объектах
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото администрации ККФото администрации КК
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Жительница Лабинского района в во время приема граждан обратилась к главе региона с просьбой провести газ в село Горное, которое населяют почти 1500 человек.

На прокладку газовых сетей внутри потребуется около 100 млн рублей. Край готов сам разработать проектную документацию и уже в следующем году приступить к строительству газопроводов. Губернатор особо подчеркнул, что газ должен прийти в каждый сельский дом.

– Иначе нет смысла говорить о проценте газификации, если трубы к домам не подключены. Выделим деньги по принципу софинансирования. В течение двух лет газ здесь должен быть, – сказал Вениамин Кондратьев.

Глава региона поручил министерству ТЭК и ЖКХ газифицировать село до конца 2022 года.

Также участники совещания обсудили строительство дополнительного корпуса поликлиники в станице Елизаветинской. Имеющаяся испытывает большую нагрузку – к ней прикреплены более 43 тысяч человек.

Жители станицы попросили власти решить вопрос передачи близлежащего участка в краевую собственность, чтобы можно было начать строительство.

Вениамин Кондратьев поручил решить вопрос. Земля будет передана в ведение Минздрава края до 1 ноября.

– До 1 января вопрос нужно решить, чтобы строители смогли приступить к проектированию и возведению объекта, – отметил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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