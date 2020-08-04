Сочинский университет увеличил количество бюджетных мест

4 Авг. 2020 2020-08-04T16:58:04+03:00

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Министерство науки и высшего образования РФ по распоряжению Правительства страны предоставило Сочинскому государственному университету дополнительные бюджетные места. Предназначены они для студентов очной формы обучения. Теперь бесплатно получить высшее образование смогут 92 абитуриента по направлениям бакалавриата «Педагогическое образование с двумя профилями», «Физическая культура и спорт», «Экономика», «Строительство», «Архитектура», «Психология» и «Юриспруденция».

- Такое решение поможет еще большему числу абитуриентов стать в этом году студентами Сочинского государственного университета и учиться за счет государства, - сообщила проректор по непрерывному образованию и связям с общественностью СГУ Ирина Украинцева.