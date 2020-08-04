2020-08-04T16:38:47+03:00
Общество

Премьер-министр Адыгеи ушел в отставку

Причиной стал переход на другое место работы
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: adygheya.ruФото: adygheya.ru
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Премьер-министр Адыгеи Александр Наролин ушел в отставку в связи с переходом на другое место работы. Заявление 4 августа принял глава республики Мурат Кумпилов. Он поблагодарил Наролина за работу.

- При вашем непосредственном участии Адыгея заявила себя на многих международных и всероссийских форумах, заключила выгодные для экономики региона соглашения. Эти годы были важными для формирования и старта индивидуальной программы социально-экономического развития, благодаря которой перед республикой отрываются широкие перспективы. И в этой масштабной работе есть ваша большая заслуга, - отметил Мурат Кумпилов.

Александр Наролин занимал пост премьер-министра Адыгеи с 2017 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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