В Краснодарском крае откроется 61-ый по счету МФЦ

4 Авг. 2020 2020-08-04T17:25:40+03:00

Еще один офис заработает в Лазаревском районе Сочи

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Новый, 61-й по счету МФЦ вскоре распахнет свои двери перед посетителями в Лазаревском районе Сочи, в поселке Дагомыс.

В прошлом году число обращений в многофункциональные центры края превысило 7 млн. А с начала 2020 года жители региона воспользовались МФЦ уже почти 2,3 млн раз.

Работа МФЦ в регионе унифицирована — заявитель может обратиться в любой центр независимо от своего места жительства или пребывания.

– Наша общая задача – приводить деятельность МФЦ к единому высокому стандарту. Не только в больших городах, но и в сельской местности. Люди должны быстро и качественно получать услуги, от которых напрямую зависит решение их социальных и жилищных проблем, – отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

В новом офисе МФЦ в Дагомысе будет 10 окон обслуживания.

Общее количество окон приема заявителей в МФЦ края на сегодняшний день составляет 1360. Все они оснащены современной техникой для оперативного обслуживания и решения всех вопросов клиентов.

ИСТОЧНИК KP.RU