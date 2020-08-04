В Горячем Ключе выявили незаконные подвесы оборудования на высоковольтных линиях

4 Авг. 2020 2020-08-04T17:30:12+03:00

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Во всех случаях нарушителями являются компании по предоставлению интернет-услуг. Всего с начала года энергетики Краснодарских электросетей выявили более 180 случаев подобных нарушений.

В настоящее время специалисты Краснодарского филиала компании «Россети Кубань» направили обращение в адрес интернет-провайдера – собственника волоконно-оптических линий связи. Компаниям предлагается либо добровольно демонтировать незаконный подвес оборудования, либо заключить договор возмездного оказания услуг. Если собственник ВОЛС не предпримет никаких действий, по истечении установленного законодательством срока специалисты «Россети Кубань» будут вынуждены самостоятельно демонтировать незаконное оборудование.

Энергетики напоминают, что незаконная установка стороннего оборудования на опорах высоковольтных линий затрудняет выполнение ремонтно-профилактических и аварийно-восстановительных работ на воздушных линиях электропередачи. Но главная опасность заключается в том, что несанкционированное вмешательство в работу энергооборудования может привести к авариям и, как следствие – перебоям в подаче электроэнергии. Кроме того, такие нарушения могут нанести непоправимый вред жизни и здоровью людей.

Чтобы избежать всех этих печальных последствий, энергетики просят сообщать о самовольном размещении стороннего оборудования на опорах ЛЭП по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный). Анонимность гарантируется.

Напомним, Краснодарский филиал компании «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») несет ответственность за состояние энергообъектов Динского, Северского Горячеключевского районов края, а также Тахтамукайского, Теучежского районов Адыгеи. В настоящее время на всей территории присутствия компании продолжается работа по пресечению несанкционированного размещения волоконно-оптических линий связи на оборудовании компании.

ИСТОЧНИК KP.RU