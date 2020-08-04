В Краснодарском крае реализуется программа «Выращивание» по поддержке МСП

4 Авг. 2020 2020-08-04T18:03:12+03:00

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Программа на базе Инжинирингового центра краевого Фонда развития бизнеса рассчитана на расширение и модернизацию производства для бизнесменов, имеющих целью повысить эффективность управления своим делом, а также расширить рынки сбыта и увеличить объемы продаж продукции.

- В программу включена возможность обратиться за комплексной финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой поддержкой и иными услугами фонда, – рассказали в Фонде.

В регионе программа «Выращивание» реализуется в соответствии с нацпроектом по поддержке МСП.

Заявки на участие принимаются до конца августа 2020 года по электронной почте rce@gfkuban.ru или при личном посещении Инжинирингового центра в Краснодаре.

Полную информацию о программе также можно получить по телефону 8 (861) 991-49-87.

ИСТОЧНИК KP.RU