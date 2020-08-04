По итогам основного периода ЕГЭ на Кубани 301 стобалльник
По результатам сдачи ЕГЭ регион в этом году остается в числе субъектов РФ с результатами выше среднего по стране.
– По итогам основного периода высший балл получил 301 выпускник. Впервые 22 школьника набрали по 200 баллов. А двое ребят – из лицея №4 и школы №6 Краснодара получили высший балл сразу по трем предметам. Всего в основной период ЕГЭ сдали более 22 тысяч выпускников. 12% воспользовались возможностью не сдавать экзамен и получили аттестаты автоматически, – сообщила глава Минобразования Кубани Елена Воробьева.
В этом году сдача ЕГЭ в крае проходила проходили под специальным санитарным контролем. Не надевать маски во время сдачи экзаменов для выпускников стало возможным из-за применения в аудиториях установок по обеззараживанию воздуха.
Сейчас в регионе идет резервный период сдачи ЕГЭ. Те выпускники, которые по уважительной причине пропустили экзамены в июле, смогут сдать их до 8 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU