2020-08-04T18:49:00+03:00
Общество

Полиция обнаружила в Краснодаре лабораторию по производству мефедрона

Ее владельцам грозит до 20 лет тюрьмы
Михаил КОНСТАНТИНОВ
Поделиться:
Фото ГУ МВД по краюФото ГУ МВД по краю
Изменить размер текста:

Двое мужчин в Краснодаре купили в Интернете оборудование, реагенты и реактивы для производства синтетических наркотиков. На съемной квартире они изготовили целую партию мефедрона для дальнейшей его продажи в краевом центре.

Так бы оно и было, если бы в гости к мужчинам не нагрянули оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков краевого главка.

В квартире злоумышленников они обнаружили и изъяли произведенное вещество, которое, по данным экспертизы, является мефедроном, общей массой около 38 граммов.

Полицией завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двоих приезжих в возрасте 23 и 42 лет по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ

Обвиняемые заключены под стражу.

- Сейчас СЧ ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет,- сообщает ГУ МВД по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24