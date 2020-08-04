Рейсы круизного лайнера «Князь Владимир» снова отменены

4 Авг. 2020 2020-08-04T20:08:48+03:00

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Рейс круизного лайнера «Князь Владимир» по Черному морю, запланированный на 16 августа, отменен. Судно останется в порту, так как компания-судовладелец не получила санитарное свидетельство.

- Туристам, оплатившим, внесшим предоплату или забронировавшим туры на отмененные рейсы, будут предложены варианты переноса отдыха, - сообщают в компании «Черноморские круизы».

Решения по дальнейшим рейсам пока не приняты. Судно остается в порту Сочи и ждет получения санитарного свидетельства. Однако режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлен до 21 августа по решению губернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU