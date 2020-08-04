Рейсы круизного лайнера «Князь Владимир» снова отменены
Рейс круизного лайнера «Князь Владимир» по Черному морю, запланированный на 16 августа, отменен. Судно останется в порту, так как компания-судовладелец не получила санитарное свидетельство.
- Туристам, оплатившим, внесшим предоплату или забронировавшим туры на отмененные рейсы, будут предложены варианты переноса отдыха, - сообщают в компании «Черноморские круизы».
Решения по дальнейшим рейсам пока не приняты. Судно остается в порту Сочи и ждет получения санитарного свидетельства. Однако режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлен до 21 августа по решению губернатора.
ИСТОЧНИК KP.RU