2020-08-04T20:19:44+03:00
Общество

Школы Краснодарского края получат средства защиты от коронавируса к 1 сентября

Особые меры предосторожности будут соблюдать педагоги
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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Школы Краснодарского края продолжают активную подготовку к новому учебному году, который начнется 1 сентября в обычном режиме. Все учебные заведения получат средства защиты от коронавируса.

– Ситуация непростая, но мы надеемся, что 1 сентября школы откроются в обычном режиме. Многое зависит от того, насколько мы сейчас будем соблюдать меры безопасности. Школы уже получили финансирование на закупку специальных ламп и других защитных средств, которые необходимо активно использовать, чтобы максимально обезопасить детей, – сказала вице-губернатор Анна Минькова.

Она подчеркнула важную роль педагогов в соблюдении мер предосторожности, так как они являются примером для детей.

Кроме того, к новому учебному году многие школы отремонтировали, благодаря краевой программе финансирования. В этом году выделено около 800 млн рублей, которые распределили между 42 муниципалитетами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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