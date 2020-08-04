Школы Краснодарского края получат средства защиты от коронавируса к 1 сентября
Школы Краснодарского края продолжают активную подготовку к новому учебному году, который начнется 1 сентября в обычном режиме. Все учебные заведения получат средства защиты от коронавируса.
– Ситуация непростая, но мы надеемся, что 1 сентября школы откроются в обычном режиме. Многое зависит от того, насколько мы сейчас будем соблюдать меры безопасности. Школы уже получили финансирование на закупку специальных ламп и других защитных средств, которые необходимо активно использовать, чтобы максимально обезопасить детей, – сказала вице-губернатор Анна Минькова.
Она подчеркнула важную роль педагогов в соблюдении мер предосторожности, так как они являются примером для детей.
Кроме того, к новому учебному году многие школы отремонтировали, благодаря краевой программе финансирования. В этом году выделено около 800 млн рублей, которые распределили между 42 муниципалитетами.
ИСТОЧНИК KP.RU