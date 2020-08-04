2020-08-04T20:41:32+03:00
Общество

В Краснодаре на две недели перекроют участок Адыгейской Набережной

Здесь начнется ремонт дороги
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В Краснодаре с 5 по 19 августа ограничат движение по Адыгейской Набережной от пересечения с улицей Чехова до переулка Дубинского. В эти дни пройдет ремонт дороги, техника выйдет на улицу в шесть часов утра 5 августа.

Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

- В департаменте транспорта и дорожного движения также пояснили, что для обеспечения безопасности дорожного движения на участке установлены временные дорожные знаки и ограждения, - сообщают в администрации Краснодара.

Адыгейскую Набережную в Краснодаре отремонтируют до пересечения с улицей Майкопской в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU

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