2020-08-04T20:52:01+03:00
Общество

В Новороссийске из-за пожара в порту эвакуировали 120 человек

Погибших и пострадавших нет
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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В Новороссийске вечером 4 августа произошел пожар на улице Портовой. Сообщение о возгорании в административном здании поступило в 16:05.

Прибывшие на место спасатели эвакуировали 120 человек. Огнем было охвачено 30 квадратных метров на последнем пятом этаже.

- Пожар ликвидировали в 17:00. Погибших и пострадавших нет, - сообщают в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

На месте работали 30 человек и девять единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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