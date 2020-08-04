В Новороссийске из-за пожара в порту эвакуировали 120 человек
Погибших и пострадавших нет
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В Новороссийске вечером 4 августа произошел пожар на улице Портовой. Сообщение о возгорании в административном здании поступило в 16:05.
Прибывшие на место спасатели эвакуировали 120 человек. Огнем было охвачено 30 квадратных метров на последнем пятом этаже.
- Пожар ликвидировали в 17:00. Погибших и пострадавших нет, - сообщают в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
На месте работали 30 человек и девять единиц техники.
ИСТОЧНИК KP.RU
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