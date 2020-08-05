Температура воды в Черном море 5 августа 2020 года: теплее всего в Сочи

5 Авг. 2020 2020-08-05T08:11:45+03:00

Мы собрали информацию о температуре воды на курортах Краснодарского края

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Световой день понемногу становится все короче, а это , помимо прочего, означает, что и температура морской воды на курортах Черноморского побережья постепенно понижается. Однако процесс этот идет довольно медленно.

Так, в Сочи сегодня купаться более чем комфортно-вода прогрелась до целых 27 градусов. Не в пример прохладнее купания в Новороссийске. Водичка в 23 градуса заметно бодрит.

В Анапе, Темрюке, Приморско-Ахтарске и Ейске вода примерно одинаковой температуры -25-26 градусов.

По данным синоптиков, погода в течение дня 5 августа вряд ли помешает отдыху у моря. Правда, в Новороссийске довольно ветрено.

— На Черноморском побережье без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с, местами порывы 15-17 м/с, в районе Новороссийска 18-23 м/с. Температура воздуха ночью 19…24°,днем 29…34°,- сообщается в прогнозе Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

ИСТОЧНИК KP.RU