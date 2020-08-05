В порту Геленджика работы по южному молу выполнены на 70%

5 Авг. 2020 2020-08-05T08:26:22+03:00

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Планы по строительству в Геленджике современного морского порта не только для пассажирских лайнеров, но и для моторные и парусные яхт идею губернатор Кубани Вениамин Кондратьев озвучил еще в октябре 2018 года.

Как считают власти региона, развитие яхтинга будет весьма перспективным для развития санаторно-курортного комплекса. Сеть яхтенных марин на Черноморском побережье собираются в новый нацпроект по развитию туризма.

- Инвестиционное соглашение о реконструкции комплекса береговои и морскои инфраструктуры было подписано между вице-губернатором края Василием Швец и ООО «Морской порт Геленджик» в мае 2018 года,- сообщает администрация края.

Сейчас у берегов Геленджика уже завершены работы по установке свай Южного мола, а также выполнено бетонирование верхнего строения инженерного сооружения. Готовность объекта составляет 70 %. Строители приступили к установке свай в основание причалов марины.

ИСТОЧНИК KP.RU