Пьяного пассажира сняли с самолета, летевшего в Анапу, за курение

5 Авг. 2020 2020-08-05T09:11:02+03:00

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Инцидент произошел на борту самолета, который летел из Иркутска в Анапу. Как только авиалайнер приземлился в аэропорту Барнаула для дозаправки, экипаж позвонил полицейским.

Причиной тому стал пьяный 29-летний житель Иркутска, который вопреки правилам, был застукан в туалете за курением.

- На замечания бортпроводников он внимания не обращал, мешал другим пассажирам, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УТ МВД России по СФО. - Медосвидетельствование подтвердило, что мужчина был пьян.

Сотрудники Алтайского линейного управления МВД России в Барнауле задержали нарушителя.

В отношении нарушителя составили два протокола об административных правонарушениях. За нарушение запрета на курение табака и появление в общественном месте подошофе ему придется заплатить штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU