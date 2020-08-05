2020-08-05T09:07:17+03:00
Общество

В Краснодаре горели склады на площади в 300 квадратных метров

Пожарные полтора часа боролись с огнем
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото ВК "Типичный Краснодар"Фото ВК "Типичный Краснодар"
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В ночь на среду , без четверти одиннадцатого вечера 4 августа в Краснодаре диспетчеру городского пожарного гарнизона МЧС очевидцы сообщили о крупном пожаре на улице Круговой.

Черные клубы дыма были видны за несколько километров.

Через 10 минут на место прибыли первые подразделения пожарных. Как выяснилось ,загорелись склады на общей площади 300 м2.

Пожарным бригадам, состоящим из 17 человек и 5 единиц техники понадобилось около 40 минут работы для того, чтобы локализовать пламя.

Еще примерно через час пожар был полностью ликвидирован.

— Пострадавших нет, - сообщает ГУ МЧС по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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