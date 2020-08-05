Полиция на Кубани уничтожила более сотни изъятых нелегальных игровых автоматов
На полигоне в Динском районе края под нож экскаватора пошли более 120 игровых автоматов.
Все они были изъяты полицией региона с начала 2020 года во время рейдов по пресечению работы подпольных игровых клубов.
Данное мероприятие — часть борьбы с нелегальным азартным бизнесом. Несмотря на действующий законодательный запрет, попытки открытия нелегальных игровых клубов не прекращаются.
— В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий с начала текущего года на Кубани пресечена деятельность более 70 подпольных игровых клубов, изъято более 900 единиц игрового оборудования, закрыто 17 подпольных казино,- сообщает пресс-служба ГУ МВД по краю.
К уничтожению по решениям судов подготовлены еще несколько сотен единиц техники из бывших незаконных казино.
ИСТОЧНИК KP.RU