2020-08-05T10:00:31+03:00
Общество

Кубань заняла третье место в стране по сумме субсидий на профилактику COVID 19

Выплаты все еще продолжаются
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото администрации ККФото администрации КК
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Компенсационные выплаты на меры по борьбе с коронавирусом в регионе получили около 15 тысяч кубанских предпринимателей.

- На выполнение требований Роспотребнадзора компаниям и НКО социальной сфере, а также работающим в санаторно-курортном и отельном секторе и спорт, а также в сфере дополнительного образования, назначается фиксированная выплата 15 тыс. рублей, а также по 6,5 тыс. рублей на каждого работника, который числился на предприятии по данным мая 2020 года,-сообщает администрация края.

Получить субсидию можно, подав в срок до 15 августа заявление в налоговый орган по месту нахождения организации или ИП.

Наибольшую сумму подобных субсидий получили предприниматели Москвы – около 1,2 млрд по 18 тысячам заявок. Этот показатель в Санкт-Петербурге – около 600 млн, а в Краснодарском крае – более 502 млн по 15 тысячам заявок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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