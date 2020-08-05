В Сочи медведи загрызли 11-летнего мальчика
Вечером 4 августа 2020 года 11 -летний мальчик находился на на улице Армавирской в Дагомысе.
Здесь коммерческой компанией установлен вольер, в котором содержалось два диких медведя.
Ребенок через незапертую железную калитку и смог подойти вплотную к вольеру.
Медведи разорвали 11-летнего мальчика в Сочи. Комментарий замдиректора сочинского нацпарка Бориса Туниева
Медведи напали на мальчика, причинив ему множественные глубокие раны.
На место была вызвана бригада скорой помощи. Прибывшие медики констатировали смерть ребенка от причиненных ему повреждений.
- Следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели 11-летнего мальчика в результате нападения медведей (ч.1 ст.109 УК РФ),- сообщает СУ СК по краю.
ИСТОЧНИК KP.RU