2020-08-05T10:55:59+03:00
Общество

В Сочи медведи загрызли 11-летнего мальчика

Ребенок подошел к вольеру с животными через незапертую дверь
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото СК РФФото СК РФ
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Вечером 4 августа 2020 года 11 -летний мальчик находился на на улице Армавирской в Дагомысе.

Здесь коммерческой компанией установлен вольер, в котором содержалось два диких медведя.

Ребенок через незапертую железную калитку и смог подойти вплотную к вольеру.

Медведи разорвали 11-летнего мальчика в Сочи. Комментарий замдиректора сочинского нацпарка Бориса Туниева

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Медведи напали на мальчика, причинив ему множественные глубокие раны.

На место была вызвана бригада скорой помощи. Прибывшие медики констатировали смерть ребенка от причиненных ему повреждений.

- Следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели 11-летнего мальчика в результате нападения медведей (ч.1 ст.109 УК РФ),- сообщает СУ СК по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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