5 Авг. 2020 2020-08-05T11:05:49+03:00

Изменить размер текста: A A

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» подвел итоги акции «Развивай свой бизнес вместе с Банком УРАЛСИБ», пять ее победителей получили от Банка денежные призы в размере 200 000 рублей.

Акция проходила с 9 июня по 15 июля 2020 года в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Краснодаре. Всего за время проведения акции в ней приняло участие 210 предприятий - субъектов малого и среднего предпринимательства. Участникам нужно было отметить свой бизнес на карте, расположенной на лендинг-странице проекта и написать короткий рассказ, почему именно их бизнесу важно получить поддержку от УРАЛСИБа. Победителей в каждом городе определяли путем «народного голосования» - ими стали те, чьи истории набрали наибольшее количество голосов (лайков). Всего за участников акции было отдано 763 166 голосов. По итогам голосования определено пять победителей: по одному в каждом регионе участия, и один дополнительный приз от Банка УРАЛСИБ - наиболее активному участнику акции. Общий призовой фонд составил 1 000 000 рублей.

Помимо денежного приза, победители получат очную консультацию от эксперта по эффективным коммуникациям и переговорам «Университета Бизнеса УРАЛСИБ» Кристины Петрухновой.

Список победителей:

Москва, Колесник Марина Анатольевна, компания Детский досуговый центр "АкадемГородок";

Санкт-Петербург, Пятунин Игорь Владиславович, предприятие по производству стульев Ergo-rf-первый здоровьесберегающий;

Краснодар, Выголов Игорь Олегович, Клуб виртуальной реальности VIRus;

Уфа, Закиров Динар Гулемович, ООО «Картридж» - сервис для предоставления удаленной работы в 1С бухгалтерии.

Дополнительный приз - г. Санкт-Петербург, Гусева Юлия Игоревна, интернет-магазин "Марсик и друзья" - платформа помощи приютам для бездомных животных на базе зоомагазина.

СПРАВКА

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,

«B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Servi ce, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 июля 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 271 точку продаж, 1 561 банкомат, 525 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» - единое технологическое решение для банков-партнеров.