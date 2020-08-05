Сотрудникам армавирской общественной организации не выплатили зарплату
Об этом стало известно после того, как восемь работников общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» обратились в суд.
За правонарушение у руководителя изъяли четыре автомобиля. Однако их общая стоимость не смогла покрыть долги. Тогда представителям власти пришлось провести беседу с учредителями общественной организации, после чего вся сумма задолженности была выплачена.
- На данный момент производство закрыто. Однако в ближайшее время работники получат честно заработанные деньги, - сообщают сайту «Комсомольская правда» - Кубань» в пресс-службе федеральной службы судебных приставов.
ИСТОЧНИК KP.RU