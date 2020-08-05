2020-08-05T11:24:07+03:00
Общество

Сотрудникам армавирской общественной организации не выплатили зарплату

Задолженность составила 300 тысяч рублей
Юлия ЧУБАКОВА
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Благодаря приставам в ближайшее время работники получат честно заработанные деньги.Благодаря приставам в ближайшее время работники получат честно заработанные деньги.
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Об этом стало известно после того, как восемь работников общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» обратились в суд.

За правонарушение у руководителя изъяли четыре автомобиля. Однако их общая стоимость не смогла покрыть долги. Тогда представителям власти пришлось провести беседу с учредителями общественной организации, после чего вся сумма задолженности была выплачена.

- На данный момент производство закрыто. Однако в ближайшее время работники получат честно заработанные деньги, - сообщают сайту «Комсомольская правда» - Кубань» в пресс-службе федеральной службы судебных приставов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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