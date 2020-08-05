Количество авиарейсов из Геленджика в Санкт-Петербург увеличилось

Рейсы в Санкт-Петербург являются вторым популярным направлением аэропорта, после Москвы

Из Геленджика в Санкт-Петербург стало больше летать самолетов. С начала года в северную столицу отправились порядка 17 тысяч человек.

С 1 августа лайнеры компании «Победа» стали производить перелеты каждый день.

- Теперь из Санкт-Петербурга самолеты вылетают в 10:40, прибывают - в 13:45, - говорят в пресс-службе аэропорта Геленджик. - Обратный рейс выполняется в 14:35.

Также улететь в Северную столицу можно, воспользовавшись услугами компании Smartavia, которая планирует выполнять дополнительные рейсы по вторникам и четвергам .

- Рейсы в Санкт-Петербург являются вторым популярным направлением аэропорта, после Москвы, - поясняют «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе аэропорта Геленджик.