На Кубани браконьер получил срок за незаконный вылов рыбы
Житель Приморско-Ахтарска в Бейсугском лимане на Азовском море при помощи жаберных сетей выловил 248 экземпляров пиленгаса и 312 щтук тарани.
Сделал он это в нерестовый период, причинив ущерб биоресурсам более чем на 650 тысяч рублей.
Вместе со своим уловом браконьер попался пограничникам.
- Приговором суда гражданину назначено наказание - 2 года лишения свободы, которое в соответствии со ст. 73 УК РФ признано условным с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.
Причинённый ущерб водным биологическим ресурсам Российской Федерации взыскан в пользу государства установленным порядком,- сообщает пресс-служба ПУ ФСБ по краю.
ИСТОЧНИК KP.RU