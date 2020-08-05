На Кубани браконьер получил срок за незаконный вылов рыбы

5 Авг. 2020 2020-08-05T11:56:09+03:00

Рыбу он добывал в промышленных количествах

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Житель Приморско-Ахтарска в Бейсугском лимане на Азовском море при помощи жаберных сетей выловил 248 экземпляров пиленгаса и 312 щтук тарани.

Сделал он это в нерестовый период, причинив ущерб биоресурсам более чем на 650 тысяч рублей.

Вместе со своим уловом браконьер попался пограничникам.

- Приговором суда гражданину назначено наказание - 2 года лишения свободы, которое в соответствии со ст. 73 УК РФ признано условным с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.

Причинённый ущерб водным биологическим ресурсам Российской Федерации взыскан в пользу государства установленным порядком,- сообщает пресс-служба ПУ ФСБ по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU