2020-08-05T11:56:09+03:00
Общество

На Кубани браконьер получил срок за незаконный вылов рыбы

Рыбу он добывал в промышленных количествах
Михаил КОНСТАНТИНОВ
Поделиться:
Фото sb.byФото sb.by
Изменить размер текста:

Житель Приморско-Ахтарска в Бейсугском лимане на Азовском море при помощи жаберных сетей выловил 248 экземпляров пиленгаса и 312 щтук тарани.

Сделал он это в нерестовый период, причинив ущерб биоресурсам более чем на 650 тысяч рублей.

Вместе со своим уловом браконьер попался пограничникам.

- Приговором суда гражданину назначено наказание - 2 года лишения свободы, которое в соответствии со ст. 73 УК РФ признано условным с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.

Причинённый ущерб водным биологическим ресурсам Российской Федерации взыскан в пользу государства установленным порядком,- сообщает пресс-служба ПУ ФСБ по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Адыгее  против полицейского следователя возбуждено дело о мошенничестве
К 1 сентября на Кубани будут достроены пять школ
Полиция обнаружила в Каневском районе плантацию конопли
Скончались  еще два жителя Кубани с подтвержденным коронавирусом
Спикер ЗСК прокомментировал предложение увеличить штрафы за нарушения тишины ночью
В Краснодаре закрыли пекарни и снесли два киоска
В Сочи временно закрыто движение автомобилей по трассе в Красную Поляну
На Кубани браконьер получил срок за незаконный вылов рыбы
Появилось видео с места трагедии, где медведи загрызли 11-летнего мальчика
Мэр Сочи поручил проверить все базы отдыха после трагедии в Дагомысе
Количество авиарейсов из Геленджика в Санкт-Петербург увеличилось
Сотрудникам армавирской общественной организации не выплатили зарплату
По-прежнему много: число заболевших  коронавирусом в  Краснодарском крае 5 августа увеличилось на 117 человек
ВТБ снижает ставки по ипотеке
Сочинский нацпарк: Медведи загрызли мальчика из-за неправильного содержания