2020-08-05T12:15:22+03:00
Общество

В Сочи временно закрыто движение автомобилей по трассе в Красную Поляну

Движение прекращено из-за аварийных работ на подстанции
Михаил КОНСТАНТИНОВ
Поделиться:
Фото avto-second.ruФото avto-second.ru
Изменить размер текста:

5 августа в связи с необходимостью восстановления работы подстанции РЖД рядом с селом Ахштырь в Адлерском районе Сочи c 10 до 17 часов для движения автомобилей закрыта трасса А-149 от Красной Поляны до села Молдовка.

- Объезд обеспечен по автомобильной дороге А-149 Адлер – Красная Поляна (вдоль западного берега реки Мзымта).

В случае досрочного завершения работ и восстановления штатного режима на участке ранее 17 ч 05.08.2020 мы проинформируем пользователей автодорог дополнительно,- сообщает пресс-служба Упрдор «Черноморье».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Адыгее  против полицейского следователя возбуждено дело о мошенничестве
К 1 сентября на Кубани будут достроены пять школ
Полиция обнаружила в Каневском районе плантацию конопли
Скончались  еще два жителя Кубани с подтвержденным коронавирусом
Спикер ЗСК прокомментировал предложение увеличить штрафы за нарушения тишины ночью
В Краснодаре закрыли пекарни и снесли два киоска
В Сочи временно закрыто движение автомобилей по трассе в Красную Поляну
На Кубани браконьер получил срок за незаконный вылов рыбы
Появилось видео с места трагедии, где медведи загрызли 11-летнего мальчика
Мэр Сочи поручил проверить все базы отдыха после трагедии в Дагомысе
Количество авиарейсов из Геленджика в Санкт-Петербург увеличилось
Сотрудникам армавирской общественной организации не выплатили зарплату
По-прежнему много: число заболевших  коронавирусом в  Краснодарском крае 5 августа увеличилось на 117 человек
ВТБ снижает ставки по ипотеке
Сочинский нацпарк: Медведи загрызли мальчика из-за неправильного содержания