В Сочи временно закрыто движение автомобилей по трассе в Красную Поляну

5 Авг. 2020 2020-08-05T12:15:22+03:00

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5 августа в связи с необходимостью восстановления работы подстанции РЖД рядом с селом Ахштырь в Адлерском районе Сочи c 10 до 17 часов для движения автомобилей закрыта трасса А-149 от Красной Поляны до села Молдовка.

- Объезд обеспечен по автомобильной дороге А-149 Адлер – Красная Поляна (вдоль западного берега реки Мзымта).

В случае досрочного завершения работ и восстановления штатного режима на участке ранее 17 ч 05.08.2020 мы проинформируем пользователей автодорог дополнительно,- сообщает пресс-служба Упрдор «Черноморье».

ИСТОЧНИК KP.RU