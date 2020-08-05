В Сочи временно закрыто движение автомобилей по трассе в Красную Поляну
Движение прекращено из-за аварийных работ на подстанции
Фото avto-second.ru
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5 августа в связи с необходимостью восстановления работы подстанции РЖД рядом с селом Ахштырь в Адлерском районе Сочи c 10 до 17 часов для движения автомобилей закрыта трасса А-149 от Красной Поляны до села Молдовка.
- Объезд обеспечен по автомобильной дороге А-149 Адлер – Красная Поляна (вдоль западного берега реки Мзымта).
В случае досрочного завершения работ и восстановления штатного режима на участке ранее 17 ч 05.08.2020 мы проинформируем пользователей автодорог дополнительно,- сообщает пресс-служба Упрдор «Черноморье».
ИСТОЧНИК KP.RU