В Краснодаре закрыли пекарни и снесли два киоска
Сначала правонарушения нашли в двух киосках, расположенных неподалеку от Клинической больницы скорой медицинской помощи Краснодара. В одном из них продавали продукты, в другом — медицинские товары.
Как выяснилось, у владельцев этих торговых точек не было разрешения строительство
После разбирательств, проведённых судебным приставом Ириной Дорошенко, владелице киосков пришлось самостоятельно вывести весь товар и снести постройки за свой счёт.
Такая же участь ожидала еще два заведения — пекарню и ломбард,что находились на улице 40-летия Победы.
- В настоящий момент деятельность торговых точек запрещена. Двери пекарни и ломбарда опечатаны. Их владелица официально предупреждена об уголовной ответственности за неисполнение приговора суда, предусмотренной ст. 315 УК РФ, - говорят в пресс-службе федеральной службы судебных приставов.
ИСТОЧНИК KP.RU