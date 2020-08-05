В Краснодаре закрыли пекарни и снесли два киоска

5 Авг. 2020 2020-08-05T12:22:39+03:00

У них не было разрешений на размещение

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Сначала правонарушения нашли в двух киосках, расположенных неподалеку от Клинической больницы скорой медицинской помощи Краснодара. В одном из них продавали продукты, в другом — медицинские товары.

Как выяснилось, у владельцев этих торговых точек не было разрешения строительство

После разбирательств, проведённых судебным приставом Ириной Дорошенко, владелице киосков пришлось самостоятельно вывести весь товар и снести постройки за свой счёт.

Такая же участь ожидала еще два заведения — пекарню и ломбард,что находились на улице 40-летия Победы.

- В настоящий момент деятельность торговых точек запрещена. Двери пекарни и ломбарда опечатаны. Их владелица официально предупреждена об уголовной ответственности за неисполнение приговора суда, предусмотренной ст. 315 УК РФ, - говорят в пресс-службе федеральной службы судебных приставов.

ИСТОЧНИК KP.RU