2020-08-05T12:47:19+03:00
Общество

Спикер ЗСК прокомментировал предложение увеличить штрафы за нарушения тишины ночью

Соответствующие изменения в Жилищный Кодекс РФ депутаты Государственной Думы РФ рассмотрят во втором чтении
Мария ПАНАРИНА
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Шум ночью, если он мешает соседям, может стать весьма дорогим.Шум ночью, если он мешает соседям, может стать весьма дорогим.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Спикер Законодательного собрания края, Юрий Бурлачко, прокомментировал предложение увеличить штрафы за нарушения тишины ночью.

Соответствующие изменения в Жилищный Кодекс РФ депутаты Государственной Думы РФ рассмотрят во втором чтении, осенью этого года. Документ прописывает обязанностью собственников жилых и нежилых помещений многоквартирных домов соблюдать ряд важных правил.

Председатель краевого парламента сообщил: «Связанная с режимом тишины ночью бытовая проблема, возникающая в пространстве одного дома, незначительна только на первый взгляд. В Законодательное Собрание постоянно поступают обращения граждан, связанные с вопросами комфортного проживания. Многие заявления касаются именно несоблюдения соседями режима тишины в ночное время, когда все вокруг отдыхают».

По словам Юрия Бурлачко, на уровне субъекта есть соответствующая правовая норма. Она предусматривает ответственность за нарушение тишины и покоя граждан. Это прописано в краевом законе. Он гласит, что нарушение тишины с одиннадцати вечера и до семи утра влечет за собой штраф от одной тысячи рублей для физлица и до десяти тысяч – для юридического лица.

«С новым законопроектом у нас на федеральном уровне может появиться единое правовое регулирование вопросов тишины и размера штрафов за ее нарушение. Ранее в каждом регионе основания для привлечения к ответственности за нарушение тишины были разными», - подчеркнул спикер ЗСК и добавил, - если внесенный в Госдуму документ о соблюдении прав соседей в многоквартирных домах будет принят, то в рамках его действия потребуется привести в соответствие с федеральным региональное законодательство, и мы готовы это сделать. Потому что один из приоритетов работы власти – это спокойствие и безопасность наших жителей».

ИСТОЧНИК KP.RU

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