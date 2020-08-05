Скончались  еще два жителя Кубани с подтвержденным коронавирусом

5 Авг. 2020 2020-08-05T12:59:24+03:00

Оба случая произошли в Сочи

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У 59-летней жительницы Сочи в середине июля появился кашель и высока температура,

Поначалу пенсионерка предпочла не обращаться к врачам и пыталась избавиться от симптомов самостоятельно. Однако состояние ее ухудшалось и спустя неделю ее положили в больницу.

Тест на COVID-19 дал положительный результат. 26 июля пациентку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких в местной инфекционной больнице. Однако, это не спасло ее жизнь.

Также в Сочи 76-летнего местного жителя 30 июля в больницу привезла «Скорая». Спустя четыре дня его подключили к аппарату ИВЛ.

- Из-за коронавируса у него развились двусторонняя полисегментарная очаговая пневмония тяжелой степени и синдром полиорганной недостаточности с отеком легких. К сожалению, спасти мужчину не удалось,- сообщает краевой Минздрав.

ИСТОЧНИК KP.RU