2020-08-05T12:59:24+03:00
Общество

Скончались еще два жителя Кубани с подтвержденным коронавирусом

Оба случая произошли в Сочи
Михаил КОНСТАНТИНОВ
Поделиться:
Фото Минздрав ККФото Минздрав КК
Изменить размер текста:

У 59-летней жительницы Сочи в середине июля появился кашель и высока температура,

Поначалу пенсионерка предпочла не обращаться к врачам и пыталась избавиться от симптомов самостоятельно. Однако состояние ее ухудшалось и спустя неделю ее положили в больницу.

Тест на COVID-19 дал положительный результат. 26 июля пациентку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких в местной инфекционной больнице. Однако, это не спасло ее жизнь.

Также в Сочи 76-летнего местного жителя 30 июля в больницу привезла «Скорая». Спустя четыре дня его подключили к аппарату ИВЛ.

- Из-за коронавируса у него развились двусторонняя полисегментарная очаговая пневмония тяжелой степени и синдром полиорганной недостаточности с отеком легких. К сожалению, спасти мужчину не удалось,- сообщает краевой Минздрав.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Адыгее  против полицейского следователя возбуждено дело о мошенничестве
К 1 сентября на Кубани будут достроены пять школ
Полиция обнаружила в Каневском районе плантацию конопли
Скончались  еще два жителя Кубани с подтвержденным коронавирусом
Спикер ЗСК прокомментировал предложение увеличить штрафы за нарушения тишины ночью
В Краснодаре закрыли пекарни и снесли два киоска
В Сочи временно закрыто движение автомобилей по трассе в Красную Поляну
На Кубани браконьер получил срок за незаконный вылов рыбы
Появилось видео с места трагедии, где медведи загрызли 11-летнего мальчика
Мэр Сочи поручил проверить все базы отдыха после трагедии в Дагомысе
Количество авиарейсов из Геленджика в Санкт-Петербург увеличилось
Сотрудникам армавирской общественной организации не выплатили зарплату
По-прежнему много: число заболевших  коронавирусом в  Краснодарском крае 5 августа увеличилось на 117 человек
ВТБ снижает ставки по ипотеке
Сочинский нацпарк: Медведи загрызли мальчика из-за неправильного содержания