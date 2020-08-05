2020-08-05T13:54:10+03:00
Общество

Полиция обнаружила в Каневском районе плантацию конопли

Ее хозяину грозит 2 года тюрьмы
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото ГУ МВД по краюФото ГУ МВД по краю
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48-летний житель Каневского района на участке возле своего дома разбил целую плантацию конопли, совершенно не ожидая, что в один не слишком прекрасный день на его «сельхозугодья» нагрянет полиция.

Оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков обнаружили там более 40 тщательно ухоженных кустов этого растения. Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятые растения являются наркосодержащими.

- Сейчас отделом дознания ОМВД России по Каневскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 231 УК РФ. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет,- сообщает ГУ МВД по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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