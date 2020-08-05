2020-08-05T14:19:56+03:00
Общество

К 1 сентября на Кубани будут достроены пять школ

Темпы строительства социальных объектов обсудили на краевом совещании
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото администрации ККФото администрации КК
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К началу нового учебного года должны быть введены в эксплуатацию пять новых школ в Краснодаре, Анапе, Новороссийске и Сочи.

Строительство нового корпуса на 1100 мест будет завершено и на территории сочинской гимназии № 6.

А до конца календарного года ожидается сдача в эксплуатацию еще 10 школ региона.

В Краснодаре это касается школ на улицах Пионерской, Изобильной и Марины Цветаевой.

- Нет отставаний от графика по школам по ул. Марины Цветаевой и ул. Пионерской. По школе на ул. Изобильная благодаря общим усилиям отставание сокращается и на сегодняшний день составляет менее 60 дней вместо 120. Принимаемые меры позволят завершить строительство до конца 2020 года, – сообщил в ходе совещания в краевой администрации первый вице-губернатор Андрей Алексеенко.

При этом все еще остается отставание по срокам у блока начальной школы на 400 мест в Крымском районе. Сейчас готовность объекта составляет всего 38%. Этим обстоятельством остался недоволен глава региона.

– Школы надо сдавать к 1 сентября, а не к середине учебного года. Приводите в соответствие все графики, чтобы в будущем все школы открывались в одно время. И, конечно, сроки по сдаче всех соцобъектов должны быть соблюдены. Если пообещали жителям края 14 школ к концу года – значит, будем открывать. И подготовьте фамилии лиц, которые допускают сбой по строительству соцобъектов, должна быть персональная ответственность за качество работы, – отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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