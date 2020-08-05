В Адыгее  против полицейского следователя возбуждено дело о мошенничестве

5 Авг. 2020 2020-08-05T14:43:40+03:00

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В январе 2020 года следователь полиции в Адыгее пообещал за деньги переквалифицировать уголовное дело в отношении своего знакомого на менее тяжкое.

Деньги следователь за свои услуги исправно получил, но вот участь плательщика это так и не облегчило - его уголовное дело было направлено в суд с прежними формулировками.

- СУ СК РФ по Республике Адыгея по материалам, поступившим из УФСБ России по Республике Адыгея, в отношении следователя районного следственного отдела органа внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения,- сообщает пресс-служба СК по Адыгее.

ИСТОЧНИК KP.RU