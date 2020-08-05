Отобравшему у женщины 200 рублей рецидивисту в Краснодаре грозит 8 лет тюрьмы

5 Авг. 2020 2020-08-05T15:05:06+03:00

Деньги ему были нужны на дорогу домой

Изменить размер текста: A A

В полицию поселка Калинино в Краснодаре с заявлением обратилась 52-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что возле частного дома в садовом товариществе ее избил неизвестный мужчина, после чего выхватил у нее из рук 200 рублей и скрылся.

Оперативники угрозыска установили личность и задержали предполагаемого грабителя у него дома на улице Артюшкова.

В отделе полиции 33-летний мужчина признался в нападении, объяснив свой поступок нехваткой денег на дорогу домой. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за разбойное нападение.

-Сейчас в отношении подозреваемого расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 162 УК РФ (Разбой), санкции которой предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу,- сообщает пресс-служба УМВД по Краснодару.

ИСТОЧНИК KP.RU