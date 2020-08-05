В Сочи восстановлено движение по трассе на Красную Поляну

5 Авг. 2020 2020-08-05T15:20:28+03:00

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В Сочи в обычном режиме восстановлено автомобильное движение по трассе А-149 между селом Молдовка и Красной Поляной.

- Движение на участке возобновлено в штатном режиме в 14:50 5 августа,- сообщает пресс-служба Упрдор «Черноморье».

Как ранее сообщала «Комсомолка», в связи с необходимостью восстановления работы подстанции РЖД рядом с селом Ахштырь в Адлерском районе Сочи c 10 до 17 часов для движения автомобилей была закрыта трасса на Красную Поляну.

Таким образом, ремонтникам удалось завершить работы даже раньше планируемого срока.

ИСТОЧНИК KP.RU