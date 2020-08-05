В Сочи восстановлено движение по трассе на Красную Поляну
Дорогу перекрывали из-за ремонта подстанции
Фото kuinn.ru
Изменить размер текста:
В Сочи в обычном режиме восстановлено автомобильное движение по трассе А-149 между селом Молдовка и Красной Поляной.
- Движение на участке возобновлено в штатном режиме в 14:50 5 августа,- сообщает пресс-служба Упрдор «Черноморье».
Как ранее сообщала «Комсомолка», в связи с необходимостью восстановления работы подстанции РЖД рядом с селом Ахштырь в Адлерском районе Сочи c 10 до 17 часов для движения автомобилей была закрыта трасса на Красную Поляну.
Таким образом, ремонтникам удалось завершить работы даже раньше планируемого срока.
ИСТОЧНИК KP.RU