В Краснодаре ищут пропавшую 80-летнюю женщину

5 Авг. 2020 2020-08-05T15:49:46+03:00

О ней нет известий уже почти неделю

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В Краснодаре сотрудники полиции, родные и волонтеры разыскивают пропавшую без вести 80- летнюю жительницу краевого центра.

Валентина Ермакова 30 июля 2020 года вышла из своего дома на Индустриальном проезде, и до сих пор ее местонахождение неизвестно.

Пенсионерке на вид 80 лет, ее рост около 165 см, она худощавого телосложения.

Особые приметы: шрам в области живота после операции. Женщина страдает потерей памяти.

Пожилая женщина в момент исчезновения была одета в теплый халат бордового-зеленого цвета, бежевые мужские летние туфли, бело-желтый платок на голове, при себе имела палку для ходьбы.

-Уважаемые граждане! Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении указанной гражданки, убедительная просьба незамедлительно сообщить об этом по телефонам: 8-952-985-94-59, 8-861- 268-40-45 или 102,- сообщает УМВД по Краснодару.

ИСТОЧНИК KP.RU