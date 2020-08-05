Минздрав Кубани приобрел более 60 единиц новой медицинской аппаратуры
60 единиц новой техники получили 18 медицинских учреждений региона в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Минздрав приобрел новую аппаратуру на сумму более 460 миллионов рублей.
Эта техника будет направлена прежде всего для лечения заболеваний сердца и сосудов, а также в помощь пациентам с болезнями органов дыхания.
– Сейчас на Кубани работают 11 региональных сосудистых центров и 7 первичных сосудистых отделений на базе районных, городских и краевых больниц. Для них в 2020 году приобретено пять ангиографических установок – в Краснодар, Славянский, Кущевский и Туапсинский районы. А также 18 аппаратов УЗИ для исследования сосудов сердца и мозга и 37 аппаратов ИВЛ, – рассказали в краевом Минздраве.
ИСТОЧНИК KP.RU