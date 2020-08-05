2020-08-05T15:45:45+03:00
Общество

Минздрав Кубани приобрел более 60 единиц новой медицинской аппаратуры

В рамках нацпроекта на это потрачено более 466 миллионов рублей
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото Минздрава КубаниФото Минздрава Кубани
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60 единиц новой техники получили 18 медицинских учреждений региона в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Минздрав приобрел новую аппаратуру на сумму более 460 миллионов рублей.

Эта техника будет направлена прежде всего для лечения заболеваний сердца и сосудов, а также в помощь пациентам с болезнями органов дыхания.

– Сейчас на Кубани работают 11 региональных сосудистых центров и 7 первичных сосудистых отделений на базе районных, городских и краевых больниц. Для них в 2020 году приобретено пять ангиографических установок – в Краснодар, Славянский, Кущевский и Туапсинский районы. А также 18 аппаратов УЗИ для исследования сосудов сердца и мозга и 37 аппаратов ИВЛ, – рассказали в краевом Минздраве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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