2020-08-05T16:57:38+03:00
Происшествия

Из-за аварии в центре Краснодара 3500 человек остались без холодной воды

Возобновить подачу блага цивилизации планируют к вечеру
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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В зону отключения попали 32 многоэтажки.В зону отключения попали 32 многоэтажки.
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Прорыв водопровода стал причиной отключения холодной воды в центре Краснодара. Как стало известно, авария случилась днем 5 августа на пересечении улиц Гудимы и Орджоникидзе.

В зону отключения попали 32 многоэтажки.

- Это дома, которые находятся в районе, ограниченном улицей Суворова, улицей Железнодорожной и улицей Гудимы, - уточняют «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В общей сложности, без холодной воды остались порядка 3,5 тысяч человек.

Чтобы ликвидировать последствия аварии и восстановить благо цивилизации, на место выехали бригады рабочих «Краснодар-Водоканала». Задействовали шесть человек и три единицы техники.

- Подачу холодной воды планируют возобновить вечером 5 августа, после 17:00, - добавляют «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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