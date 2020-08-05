Из-за аварии в центре Краснодара 3500 человек остались без холодной воды
Прорыв водопровода стал причиной отключения холодной воды в центре Краснодара. Как стало известно, авария случилась днем 5 августа на пересечении улиц Гудимы и Орджоникидзе.
В зону отключения попали 32 многоэтажки.
- Это дома, которые находятся в районе, ограниченном улицей Суворова, улицей Железнодорожной и улицей Гудимы, - уточняют «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
В общей сложности, без холодной воды остались порядка 3,5 тысяч человек.
Чтобы ликвидировать последствия аварии и восстановить благо цивилизации, на место выехали бригады рабочих «Краснодар-Водоканала». Задействовали шесть человек и три единицы техники.
- Подачу холодной воды планируют возобновить вечером 5 августа, после 17:00, - добавляют «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе городской администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU