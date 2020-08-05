Из-за аварии в центре Краснодара 3500 человек остались без холодной воды

5 Авг. 2020 2020-08-05T16:57:38+03:00

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Прорыв водопровода стал причиной отключения холодной воды в центре Краснодара. Как стало известно, авария случилась днем 5 августа на пересечении улиц Гудимы и Орджоникидзе.

В зону отключения попали 32 многоэтажки.

- Это дома, которые находятся в районе, ограниченном улицей Суворова, улицей Железнодорожной и улицей Гудимы, - уточняют «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В общей сложности, без холодной воды остались порядка 3,5 тысяч человек.

Чтобы ликвидировать последствия аварии и восстановить благо цивилизации, на место выехали бригады рабочих «Краснодар-Водоканала». Задействовали шесть человек и три единицы техники.

- Подачу холодной воды планируют возобновить вечером 5 августа, после 17:00, - добавляют «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU