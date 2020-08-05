Борис Титов и Игорь Якимчик провели встречу с бизнес-сообществом Краснодара

Участие в обсуждении приняли молодые депутаты, кубанские парламентарии, представители предпринимательского сообщества.

Уполномоченный при Президенте РФ Борис Титов и Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае Игорь Якимчик обсудили перспективы экономического развития региона. В первую очередь, речь шла об укрепление малого и среднего бизнеса, а также развития собственного производства в крае. Участие в обсуждении приняли молодые депутаты, кубанские парламентарии, представители предпринимательского сообщества.

- Сегодня нужно менять экономику, отходить от сырьевой зависимости, развивать реальный конкурентный бизнес, частную инициативу, промышленность. Особенно необходимо укреплять перерабатывающий сектор, – заявил Борис Титов.

Такую стратегию уже поддержали краевые власти. По словам Игоря Якимчика, у Краснодарского края есть серьезный экономический потенциал, реализовать который можно только в тесном сотрудничестве власти и бизнеса.

- Бизнесу на Кубани сегодня тоже тяжело как и всем в Российской Федерации. Хотелось бы отметить, что в крае приняты беспрецедентные меры краевой и федеральной поддержки. Это как раз результат успешного взаимодействия уполномоченного при Президенте и бизнес-сообщества, которое сегодня тоже готово внести свои конкретные предложения, - отметил Игорь Якимчик.

По итогам встречи были приняты решения, направленные на укрепление экономики региона и развитие малого и среднего бизнеса. Как сообщил Игорь Якимчик, подобные встречи запланированы в других крупных городах Кубани, в том числе Новороссийске и Анапе.