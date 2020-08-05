На Кубани к 1 сентября достроят пять новых школ

Фото: admkrai.krasnodar.ru

За тем, как идет строительство учебных заведений в регионе, власти тщательно следят. На Кубани по-прежнему имеется нехватка школ, поэтому все работы должны идти по графику. Как стало известно, к 1 сентября в крае достроят пять образовательных учреждений. Речь идет о школах в Краснодаре, Анапе, Новороссийске и образовательном центре «Сириус» в Сочи.

- На личном контроле мэра Краснодара находятся школы на улицах Пионерской, Изобильной и Цветаевой, - сказал первый вице-губернатор края Андрей Алексеенко. - На площадках созданы оперативные штабы, в состав которых вошли сотрудники департамента строительства края и города, службы заказчика.

Кроме того, закончат возводить новый корпус в сочинской гимназии № 6. Он будет рассчитан на 1100 мест.

До конца 2020 года планируют сдать в эксплуатацию еще десять школ. Все они находятся в активной стадии строительства.

- Школы надо сдавать к 1 сентября, а не к середине учебного года, - добавил глава Кубани Вениамин Кондратьев. - Приводите в соответствие все графики, чтобы в будущем школы открывались в одно время.

Глава региона поручил подготовить список лиц, которые допускают сбой по строительству соцобъектов.

- Должна быть персональная ответственность за качество работы, - уточнил Вениамин Кондратьев.