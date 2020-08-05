Предприятие в Темрюке благодаря «экономии» поднимали тарифы на воду

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Кубанские предприятия продолжают внедрять у себя принципы берижливого производства. Как показывает практика, улучшить показатели, не вкладывая финансы, могут не только заводы, но и организации сферы ЖКХ.

Таманский групповой водопровод выбрали в качестве пилотного участка. В течение полугода эксперты анализировали работу организации.

– Мы провели стандартизацию процесса аварийно-восстановительных работ, внедрили инструменты бережливого производства, – сообщил руководитель проекта Федерального центра компетенций Андрей Махно. - Кроме того, у нас появился автоматизированный поиск течей и контроля состояния участков, электронная база данных по объектам ремонта.

Все это позволило скорить ремонт в два раза - если он занимал два часа, то теперь всего час.

Благодаря таким мерам потери воды тоже снизились - это сэкономило порядка 100 тысяч кубов пресной воды.

- Вместе с сокращением времени аварийно-восстановительных работ удельный расход электроэнергии сократился на четверь, - объясняют «Комсомольской правде» - Кубань»в администрации региона.

Предприятию удалось сэкономить более 6 миллионов рублей за полгода. А это, в свою очередь, позволило не повышать тарифы на воду. Расценки для жителей остались на прежнем уровне.

Совсем скоро принципы бережливого производства хотят внедрить на Троицком и Ейском групповых водопроводах.