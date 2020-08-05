Надзиратели, до смерти избившие заключенного в воспитательной колонии Белореченска, выплатят 4,5 миллиона рублей

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В Белореченском районе с бывших сотрудников воспитательной колонии взыскали 4,5 миллиона рублей. Это компенсации за смерть одного из воспитанников и причинение вреда здоровью четырем молодым людям.

Жуткая трагедия произошла еще вечером 24 ноября 2015 года. После ночи в колонии в больницу привезли избитых осужденных подростков. У 16-летнего парня была тяжелая черепно-мозговая травма, а также ушибы и ссадины по всему телу. Спасти подростка не удалось - он скончался в реанимации.

За избиение воспитанников всех виновных приговорили к тюремному заключению.

Потерпевшие и родственники погибшего обратились в суд с требованием о взыскании компенсации морального вреда.

- Суд постановил выплатить компенсацию на общую сумму 4,5 млн рублей, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» пресс-служба прокуратуры Краснодарского края. - Деньги потерпевшим поступили из казны РФ.

Однако, поскольку сотрудники колонии виновны в преступлении, то с них взыскали выплаченные потерпевшим деньги.