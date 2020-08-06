Температура воды в Черном море 6 августа 2020 года: теплее всего в Сочи и Туапсе

Фото: pogoda.turtella.ru

«Комсомольская правда» - Кубань» продолжает следить за температурой воды в Черном море. По данным синоптиков, 6 августа самой теплой температурой воды в море отличается Лазаревское, здесь 26,7 градусов. Также тепло в Лоо - 26,6 градусов. В самом Сочи температура воды на две десятых градуса ниже – 26,5.

Комфортно на данный момент купаться в Туапсе, здесь 26,4 градуса. В Геленджике температура воды немного ниже - 25,6.

Холоднее всего в Новороссийске и Анапе. Море здесь 25 и 25,1 градус соответственно.

В Азовском море температура воды держится на уровне с Черным. В Темрюке сегодня в воде 25,3 градуса, а в Тамани – 25,1.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в августе прогнозируют пробки на дороге к Черному морю.