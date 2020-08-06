Сочи, Анапа и Геленджик: Куда жители Краснодара поедут отдыхать в августе

Геленджик в июле 2020 Фото: Виталий КАРНАУХ

Жители Краснодара во время коронавируса предпочитают отдыхать в своем регионе. К этому выводу пришли аналитики сервиса Яндекс. Путешествия, изучая запросы горожан. В тройку самых популярных направлений вошли города черноморского побережья Краснодарского края.

- Самые популярные российские направления у жителей Краснодара — Сочи, Анапа и Геленджик. В пятерку также вошли Ялта и Алушта. По сравнению с другими большими городами в Краснодаре особенно высок интерес к Геленджику и Кисловодску, - сообщают в пресс-службе Яндекса.

Часть жителей Краснодара предпочитает уехать от южного зноя в Санкт-Петербург, он оказался на девятом месте по популярности.

Аналитики сервиса по подбору путешествий отмечают повышение интереса к туризму. Если в мае доля туристических запросов среди всех запросов россиян была почти на половину меньше, чем годом ранее, то в июне — уже на треть, в июле — примерно на четверть.

Это объясняется и тем, что все больше людей стали пользоваться онлайн-сервисами во время пандемии.