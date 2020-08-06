У жительницы Краснодара забрали машину за сотню неоплаченных штрафов ГИБДД

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Жительница Краснодара накопила несколько десятков долгов. Только неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения у нее собралось порядка сотни. К взысканию подключились приставы.

- У женщины в собственности оказалась машина. Автомобиль должницы выявили в городском потоке в районе улицы Атарбекова. За рулем оказалась другая девушка. Но она не стала препятствовать представителям закона и лично доставила транспортное средство в Межрайонное отделение судебных приставов по взысканию штрафов специально уполномоченных органов ГУ ФССП России по Краснодарскому краю, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП России по региону.

Машина сейчас находится под арестом. Если собственница в ближайшее время не погасит долги, автомобиль отправится на принудительную реализацию.