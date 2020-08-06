Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 6 августа 2020 года увеличилось еще на 125 человек

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае продолжает расти число заболевших коронавирусом. По данным на 6 августа за минувшие сутки подтверждено 125 случаев заражения опасной инфекцией. Это максимальный прирост за все время пандемии.

Эпидемиологи оценивают ситуацию в регионе как стабильно напряженную. Продолжает действовать правило социальной дистанции, а также масочный режим в помещениях и местах скопления людей. Лица старше 65 лет должны находиться на самоизоляции.

За последние сутки были выявлены инфицированные в 26 муниципальных образованиях.

- В Краснодаре заболели 46 человек. В Сочи положительный результат на коронавирус показал у 21 пациента. В Северском районе выявили восемь зараженных, в Красноармейском – шесть, в Новороссийске, Выселковском и Усть-Лабинском районе – по четыре. По три пациента прибавилось в Белореченском и Калининском районах, по два – в Отрадненском, Кавказском, Тбилисском, Тихорецком, Кущевском, Динском, Крыловском, Ленинградском и Павловском районах. В Успенском, Славянском, Мостовском, Белоглинском, Апшеронском, Курганинском, Кореновском районах и Горячем Ключе по одному новому случаю, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации края.

В оперштабе добавили, что среди заболевших четверо детей. В краевой столице коронавирус подтвердился у шестилетнего ребенка и 16-летнего подростка. В Кущевском районе Covid-19 выявили у семилетнего ребенка, а в Апшеронском районе – у 16-летнего подростка.

Стоит отметить, что также увеличилось количество пациентов в тяжелом состоянии. На сегодня 42 человека находятся на ИВЛ. Еще трое – на экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Всего за время пандемии в Краснодарском крае вирус подтвердился у 8946 человек, в том числе у 673 детей. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения – 157,6. Скончались 123 пациента.