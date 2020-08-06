В Сочи отдохнут семьи медиков, погибших в борьбе с эпидемией COVID 19

Фото мэрии Сочи

В рамках ежегодной благотворительной акции «Долг памяти» санаторно-курортное лечение в Сочи пройдут девять семей героев, чьи родители отдали свои жизни при исполнении служебного долга.

Путевки и ценные подарки для семей погибших врачей и военнослужащих оплачены за счет добровольных пожертвований организаций и неравнодушных граждан.

Речь идет о детях российских медиков, отдавших жизни в борьбе с эпидемией COVID 19, а также семьях военнослужащих, погибших при выполнении служебно-боевых задач,

Семьи прибудут в Сочи на отдых из Новосибирска, Перми, Курска, Пензы и Санкт-Петербурга.

Цель акции «Долг памяти» - не оставить детей погибших врачей и военнослужащих наедине со своим горем.

- Во время поездки в Сочи ребята в течение 10 дней бесплатно отдохнут на море, пройдут необходимое лечение в санатории, побывают на экскурсиях.

А тем детям, которые из-за карантина не смогут приехать к морю, будет оказана помощь в подготовке к новому учебному году – они получат в подарок ноутбуки,- сообщает благотворительный фонд «Долг памяти».