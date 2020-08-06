Кондратьев: Кубань выиграла от продовольственного эмбарго больше, чем другие регионы

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Ровно 6 лет назад в России был запрещен импорт некоторых видов продовольствия и сельскохозяйственной продукции из ряда стран, которые перед этим ввели антироссийские санкции.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поделился с журналистами некоторыми промежуточными итогами работы сельхозотрасли региона в этот период. По его мнению, Кубань выиграла от эмбарго больше, чем другие субъекты РФ.

– Вырос интерес к занятию сельским хозяйством среди жителей, отрасль получила беспрецедентную государственную поддержку. Заниматься этим бизнесом действительно прибыльно, – отметил губернатор.

За прошедшие 5 лет в АПК региона инвестировано почти 114 миллиардов рублей , что позволило осуществить на практике около 200 крупных бизнес-соглашений. В отрасли создано около 10 тысяч новых рабочих мест для жителей края.

В санкционный период в крае появилось около 300 новых наименований продовольственной продукции– в особенности это касается вин, мясных деликатесов и сыра. Производство кубанской сельхозпродукции выросло более чем на 25%. При этом регион смог увеличить и экспорт сельхозпродукции.

– Только поставки кондитерских изделий выросли в четыре раза, а мяса птицы – в восемь. Наше мороженое любят в США, в Германии заинтересованы в увеличении поставок кубанского вина, – рассказал глава региона.