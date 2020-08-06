В Темрюкском районе местный житель до смерти забил 82-летнюю мать

Фото СК РФ

В доме на улице Ленина в поселке Юбилейном Темрюкского района вечером 4 августа 54-летний мужчина поссорился со своей 82-летней матерью. Спор оказался настолько горячим, что мужчина жестоко избил собственную мать.

Будучи в шоке от содеянного, он вызвал на место правоохранителей и бригаду скорой помощи, впрочем не сообщив о том, что травмы матери причинил он сам.

Медики констатировали смерть пенсионерки в результате травмы головы.

- Следственным отделом по Темрюкскому району СКР по Краснодарскому краю в отношении 54-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Он подозревается в причинении телесных повреждений матери, повлекших ее смерть (ч.4 ст.111 УК РФ),- сообщает СУ СК по краю.