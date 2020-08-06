Еще
Радио
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

МЧС предупредило о сильной жаре на Черноморском побережье Краснодарского края

Дневная температура может повыситься до 37 градусов
Михаил КонстантиновМихаилКонстантинов
КомментироватьОставить комментарий
Фото ГУ МЧС по краю

Фото ГУ МЧС по краю

Краевое управление МЧС распространило экстренное предупреждение об аномальной жаре в ближайшие двое суток на Черноморском побережье края.

- В период 14.30-16.30 06 августа, а также днём 07 и 08 августа на Черноморском побережье, в районе Анапа-Джубга, ожидается сильная жара до 37°С,- говорится в сообщении.

Днем 6 августа температура воздуха в Сочи уже повысилась до 32-33 градусов.

Представители МЧС также предупреждают о высокой вероятности возникновения пожаров в лесах, на объектах экономики и в населенных пунктах, и напоминают жителям региона об особой бдительности при соблюдении правил пожарной безопасности.