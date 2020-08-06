МЧС предупредило о сильной жаре на Черноморском побережье Краснодарского края

Фото ГУ МЧС по краю

Краевое управление МЧС распространило экстренное предупреждение об аномальной жаре в ближайшие двое суток на Черноморском побережье края.

- В период 14.30-16.30 06 августа, а также днём 07 и 08 августа на Черноморском побережье, в районе Анапа-Джубга, ожидается сильная жара до 37°С,- говорится в сообщении.

Днем 6 августа температура воздуха в Сочи уже повысилась до 32-33 градусов.

Представители МЧС также предупреждают о высокой вероятности возникновения пожаров в лесах, на объектах экономики и в населенных пунктах, и напоминают жителям региона об особой бдительности при соблюдении правил пожарной безопасности.