В Краснодарском крае скончались еще два человека с коронавирусом

Фото Минздрава края

53-летний житель Горячего Ключа заболел 20 июля. Его состояние постепенно ухудшалось, и мужчину положили в больницу в краевом центре.

Проведенный тест на коронавирус показал положительный результат. Тем временем, пациенту становилось все хуже ,и он был подключен к аппаратуре ИВЛ. Однако и это не смогло спасти его жизнь.

В Сочи 65-летняя женщина почувствовала недомогание, у нее появился кашель и повысилась температура. Пенсионерку положили в местную в инфекционную больницу. Тест показал наличие в организме COVID-19.

в связи с ухудшением состояния пациентку подключили к аппарату ИВЛ.

- Несмотря на все усилия врачей, спасти женщину не удалось,- сообщает краевой Минздрав.

Всего с начала пандемии на Кубани умерли 123 человека с диагнозом COVID 19.